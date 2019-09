CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MISSIONE BRUXELLES Con toni felpati, il premier Giuseppe Conte ha chiesto alla Commissione Europea margini sul deficit e tempo per poter realizzare investimenti nell'economia digitale e nella conversione verde' dell'industria. Lo ha chiamato patto con l'Europa per favorire la crescita e per questa via ridurre l'enorme debito pubblico.Non ci sono dettagli, ma questa è la prima enunciazione della strategia che il premier intende seguire nelle prossime settimane. Se ne occuperà fin dall'inizio il neoministro dell'economia Roberto Gualtieri...