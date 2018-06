La metà dei migranti di Aquarius vuole chiedere asilo in Francia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VIAGGIOVALENCIA Una doccia calda, dei vestiti nuovi, la cena finalmente seduti ad un tavolo, il sonno nei letti a castello all'interno di un palazzetto dello sport e delle altre residenze sparse nella regione: i 630 migranti dell'Aquarius hanno trascorso la loro prima notte in Spagna, la terra che li ha accolti. Ma molti hanno già fatto capire che vorrebbero rimanerci poco, come ha annunciato la vicepremier Carmen Calvo: quasi la metà chiederà asilo in Francia, dopo aver appreso dagli operatori umanitari della disponibilità di Parigi ad...