ODERZO Ordinati e assorti, in una fila che attraversava mezzo paese. Dopo due mesi di astinenza forzata, i fedeli di una parrocchia di Oderzo (Treviso) hanno potuto ricevere la Comunione, direttamente dalle mani del parroco monsignor Pierpaolo Bazzichetto. Nessuna violazione delle regole e dei divieti di assembramento: primi nel Veneto, i fedeli di San Giovanni Battista non hanno assistito alla Messa celebrata in chiesa insieme a quelli delle parrocchie di Fratta e di Camino, tutte e tre rette da monsignor Bazzichetto, nella massima prudenza e con il rigoroso rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali guanti, mascherina, gel sanificante all'ingresso delle chiese, ostia depositata in mano hanno solamente varcato le porte della chiesa per ricevere l'ostia. Uno alla volta, in ordine e senza criticità di sorta. «È andato tutto molto bene, con serenità e in sicurezza, tanto raccoglimento e commozione nei fedeli. È stato toccante. In due ore abbiamo distribuito circa 500 ostie consacrate in tutte e tre le Parrocchie. Il tutto si è svolto con molta calma senza creare assembramenti. - spiega il parroco -. Il desiderio è di riproporlo anche nelle prossime domeniche, ma ne parleremo meglio con l'ufficio liturgico, stando sempre nel rispetto di tutte le normative, fino a quando non si potrà di nuovo ritrovarsi per celebrare insieme la messa».

Si è trattato insomma di un esperimento, visto il protocollo molto rigoroso con cui è stata pensata e proposta, nel rispetto delle restrizioni emanate e insieme tenendo conto delle pur ridotte aperture concesse. «L'esito positivo - è convinto io sacerdote - ha fatto certamente piacere al nostro vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo e all'ufficio liturgico che avevano seguito da vicino tutti i passaggi. Alla luce dell'esperienza fatta, visti il ritorno positivo nei fedeli e la serenità con cui tutto si è svolto, competerà ora al vescovo in accordo con l'ufficio liturgico e ai vicari foranei confrontarsi e indicare alle parrocchie della nostra diocesi le proposte e le modalità che riterranno più opportune».

Nella vicina diocesi di Treviso, retta dal vescovo monsignor Michele Tomasi, non è stato deciso nulla in proposito.«Non è stato pensato nulla del genere confermano dal vescovado stiamo attendendo le disposizioni in merito alla ripresa delle celebrazione delle messe nelle chiese». Nella vicina Ceneda, diocesi di Vittorio Veneto, l'iniziativa di Oderzo sarà discussa oggi. In agenda c'è infatti l'incontro del vescovo Corrado Pizziolo con i vicari foranei (i sacerdoti che coordinano le rispettive foranie). «Il vescovo Pizziolo ritiene che l'esperienza avviata dalla parrocchia di Oderzo, attuata dopo aver puntualmente consultato le autorità locali per l'osservanza delle necessarie norme sanitarie, sarà oggetto di riflessione nell'incontro che si terrà oggi con i vicari foranei. Afferma inoltre che si tratta di un esperimento legittimo e interessante, che tuttavia non sarà certamente reso obbligatorio per tutte le parrocchie della diocesi. Si valuterà l'opportunità o meno che, avendo cura di rispettare le medesime condizioni di sicurezza, possano attuarlo anche altre parrocchie o unità pastorali» afferma il portavoce del vescovado.

Nessun obbligo dunque, attenta valutazione, tenendo conto pure del fatto che per attuare la distribuzione della comunione c'è necessità anche di volontari che si occupino di sorvegliare il corretto svolgimento della cosa. Com'è avvenuto a Oderzo. Fila indiana, distanziamento rispettato, guanti e mascherina. Una volta ricevuta l'ostia nelle mani, il fedele non può sostare all'interno della chiesa, anzi deve uscire subito. Dovrà trovare a sua cura il momento per il raccoglimento che segue la comunione. Entusiasti i fedeli opitergini di quanto proposto da monsignor Bazzichetto. Dopo aver ascoltato la messa, che la domenica viene trasmessa sul canale YouTube della parrocchia, si sono recati in duomo e nelle chiese di Fratta e Camino. Il tempo speso per fare la fila è servito anche per la riflessione e il raccoglimento personale.

