La Merkel trema ancora mistero sul male di Angela

IL CASO BERLINO La cancelliera Angela Merkel è stata vittima di un nuovo attacco di tremore, il secondo nel giro di pochi giorni. Da parte ufficiale si minimizza, ma dubbi e timori sul suo stato di salute si infittiscono in Germania, e non solo. Nove giorni fa, durante la cerimonia all'aperto con gli onori militari alla cancelleria al presidente ucraino Wolodymyr Selenskyi, la Merkel, in una giornata di caldo torrido, aveva cominciato a tremare in pubblico davanti agli occhi increduli dei presenti e agli obbiettivi di telecamere e...