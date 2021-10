Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA L'investitura della Merkel a Draghi come super-protagonista dell'Europa del post Covid non poteva essere più esplicita durante la visita - con pranzo tra i due sulla terrazza dell'Hotel Eden dietro via Veneto dopo l'incontro a Palazzo Chigi - della Cancelliera uscente qui a Roma. Si comincia con i complimenti per quanto fatto da Draghi in passato: «Nel periodo in cui è stato presidente della Bce, ha dato un importante...