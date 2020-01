LE COMMEMORAZIONI

VENEZIA Liliana Segre potrà essere cittadina onoraria anche del capoluogo del Veneto. L'ha annunciato ieri il sindaco Luigi Brugnaro, dal palco del teatro Goldoni, dov'è stato celebrato il Giorno della memoria. «Venezia è e sarà sempre in prima linea per difendere la liberà di tutti e per arginare episodi di richiami fascisti che, anche di recente, hanno tentato di infangare la nostra millenaria storia di città culturalmente, religiosamente e ideologicamente aperta», ha detto l'amministratore fucsia, riferendosi all'aggressione di Capodanno in piazza San Marco all'ex parlamentare Arturo Scotto, mentre Paolo Gnignati, presidente della Comunità Ebraica, ha sottolineato: «La memoria non può essere condivisa tra noi e i fascisti, ma la Costituzione ha disegnato un alto compromesso tra le diverse componenti della società, permettendoci di mantenere una società aperta e democratica».

Stamattina alle 11 la ricorrenza a Venezia sarà onorata in campo di Ghetto Novo, il più antico del mondo, con una cerimonia a cui prenderanno parte anche il governatore Luca Zaia e una delegazione di consiglieri regionali guidata dal presidente Roberto Ciambetti. Tra questi ci sarà pure Alberto Villanova, che domani sarà relatore in aula del via libera definitivo alla legge che promuove iniziative di conoscenza della Shoah: «Dobbiamo tenere alta la coscienza del dolore sofferto e del valore della libertà umana». In vista di questo 27 gennaio, ieri anche papa Francesco ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza nel corso dell'Angelus: «Ricorre il 75° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Davanti a questa immane tragedia, a questa atrocità, non è ammissibile l'indifferenza ed è doverosa la memoria. Domani (oggi, ndr.) siamo tutti invitati a fare un momento di preghiera e di raccoglimento, dicendo ciascuno nel proprio cuore: mai più!».

Intanto resta alta l'attenzione a Mondovì, in provincia di Cuneo, dove il Giorno della memoria è stato oltraggiato dalla comparsa della scritta Juden hier sulla casa della deportata Lidia Beccaria Rolfi. Una fiaccolata raggiungerà stasera sera l'abitazione della famiglia Rolfi, partendo dal Palazzo Comunale. «La città vuole esprime così la sua solidarietà alle persone offese spiega il sindaco Paolo Adriano e affermare con forza il suo no ad ogni forma di antisemitismo, razzismo, ignoranza». Mentre le indagini proseguono, il figlio Aldo ricorda: «Mia mamma e Primo Levi erano molto amici. Si era conosciuti negli anni Cinquanta, all'associazione deportati di Torino. Telefonava a mamma e le diceva: Vengo a trovarti perché ho bisogno di aria del campo.... Vissero due esperienze diverse, ma le condizioni erano le stesse. Mio papà doveva lasciarli soli a volte per una giornata interna: sedevano di fronte e si parlavano. Perché tra loro si capivano. Anche nei silenzi».

