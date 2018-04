La memoria dell'ultimo board: «Il 25 giugno 2017 era solvibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOCUMENTOdal nostro inviato TREVISO La posizione era già chiara: «Ad avviso dei cessati amministratori, non può essere dichiarata l'insolvenza di Veneto Banca, riferita al 25 giugno 2017». Ma dalla memoria depositata in vista dell'udienza di ieri, emergono i motivi su cui l'ultimo Consiglio di amministrazione fonda la sua tesi. Tre argomentazioni che sostengono «l'assenza di elementi che indichino l'esistenza di un'incapienza patrimoniale anche in una prospettiva di liquidazione».LE CIRCOSTANZESecondo la relazione firmata dagli...