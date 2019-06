CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MEGA TRUFFAPORDENONE La verità di Fabio Gaiatto, il trader accusato di aver organizzato la truffa milionaria della Venice Investment Group, è racchiusa in mezz'ora di dichiarazioni spontanee rilasciate al magistrato che dovrà giudicarlo e decidere sui 9 anni di reclusione chiesti dal procuratore Raffaele Tito. Per la prima volta Gaiatto ha partecipato al processo. «Voleva far vedere il suo volto, trasmettere la sua sofferenza», ha spiegato il suo avvocato, Guido Galletti. Rasato, i capelli corti, il volto abbronzato dal sole che...