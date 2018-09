La mediazione di Conte sulle misure Tria al lavoro per spuntare flessibilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Saremo abili nel trovare le coperture. Un po' di pazienza». Al secondo incontro in due giorni sulla manovra, Giuseppe Conte ammette qual è il problema che assilla l'esecutivo. Cosa mettere nel Def e nella manovra è scritto nel contratto di governo, ma non cosa togliere. Tagliare le riforme dei precedenti governi - in testa gli 80 euro - permette di recuperare risorse, ma rischia di non essere indolore per molti.LE RICHIESTELe dichiarazioni delle ultime ore di Salvini e Di Maio - molto meno bellicose delle precedenti nei...