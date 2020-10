IL CASO

ROMA Gli spari, l'iniezione letale, mamma cinghiale e sei cuccioli trascinati per i viali di un giardino pubblico e gettati in un camion per rifiuti speciali. Verranno inceneriti. Animalisti e residenti in strada, grida, spintoni e il cordone della polizia che blocca ogni accesso. È finita in bagarre l'ultima pagina che vede protagonisti i cinghiali a Roma, sempre più attratti dai rifiuti che fuoriescono dai cassonetti. Il giorno dopo si pensa alle responsabilità, a chi ha dato l'ordine di uccidere gli ungulati venerdì. Ira della sindaca Virginia Raggi che decide di aprire una commissione d'inchiesta amministrativa e «valutare eventuali profili di responsabilità». Insomma, vuole sapere chi ha autorizzato l'uccisione degli ungulati e prenderà provvedimenti.

IL TAVOLO TECNICO

La famiglia di cinghiali era entrata nel giardino Mario Moderno all'Aurelio (non distante da San Pietro) due giorni prima: erano stati chiusi i cancelli in attesa di una decisione sul loro destino. Qualche ora prima degli spari, si era riunito il tavolo tecnico predisposto dal Protocollo d'Intesa firmato da Comune, Città Metropolitana e Regione per il contenimento degli ungulati. Una prima proposta prevedeva di portare gabbie e trasportare via gli animali. Ma le gabbie del Comune erano già impegnate. Extrema ratio: sedare e uccidere sul posto gli animali per motivi di sicurezza.

Il Comune, da sempre fortemente animalista, quindi, sapeva molte ore prima degli spari quale sarebbe stato il destino dei cinghiali. La Regione intanto ribatte. «La decisione è stata presa all'unanimità durante il tavolo tecnico» chiarisce l'assessore all'ambiente, Enrica Onorati.

Mentre la polizia provinciale entrava nel parco armata, gli animalisti scendevano in strada. Michela Vittoria Brambilla (Forza Italia), presidente di Leidaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente), si era fatta avanti: «Eravamo disponibili a prenderci cura noi degli animali, è stata una strage a sangue freddo». Ad un certo punto la Regione si è detta disponibile a fornire le gabbie dei parchi del Lazio al Comune per il prelievo degli animali. Ma l'operazione è andata avanti. Brambilla va su tutte le furie: «Nonostante la Leidaa avesse offerto di prendersene carico e avesse acquisito l'intesa con la Regione, il dirigente del Comune di Roma ha dato comunque l'ordine di uccidere gli animali. Lo denuncerò».

Laura Bogliolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA