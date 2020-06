LA SVOLTA

CITTÀ DEL VATICANO Mascherina obbligatoria e rosario in mano. La festa della Pentecoste ha coinciso con l'apertura di piazza San Pietro a turisti e fedeli per l'Angelus. Un evento. Tolto uno sparuto gruppetto di persone che domenica scorsa era stato fatto entrare dalla polizia, ieri, di fatto, erano quasi tre mesi che nessuno metteva piede in quella piazza per via delle disposizioni emanate dal governo contro il Covid. Suore, ragazzi, qualche sacerdote romano, alcune famiglie con i bambini. Non una grande folla, ovviamente, solo qualche centinaio ma il colpo d'occhio era immediato e dall'alto sicuramente avrà colpito anche Papa Francesco quando si è affacciato dalla finestra del suo studio per recitare la preghiera della domenica. «E' un piacere tornare» sono state le sue prime parole alle quali ha fatto seguito un applauso. Nessun assembramento, distanze sociali rispettate, e tanta circospezione. «Il Papa ci ha fatto compagnia in tv tutte le mattine in queste settimane difficili» hanno detto Stefano ed Erica, di Albano Laziale, facendo riferimento alla messa a Santa Marta alle 7. Anna e Marco, con la piccola Sofia nel passeggino, non avevano dubbi: «Siamo contenti di riappropriarsi di un briciolo di normalità, di tornare a fare qualcosa che prima era scontato». Altri hanno ammesso di essere lì per una passeggiata. Francesco prima di benedire e ritirarsi ha denunciato quello che sta accadendo nel Brasile di Bolsonaro dove, soprattutto nelle regioni amazzoniche, il Covid sta facendo strage tra le popolazioni indie. «Occorre curare le persone e non risparmiare per l'economia» ha detto. Poche ore prima, alla messa, ha fatto riferimento ad una Chiesa che rischia di apparire spaccata ma sarebbe un errore vederla in una versione dicotomica. «Non c'è una Chiesa di destra e una di sinistra, di progressisti o conservatori». Di sicuro «Dio non la vede così. Lo Spirito vede fratelli e sorelle mendicanti di misericordia». Ha però messo in guardia da tre mali. Il narcisismo, il vittimismo e il pessimismo. «Lo Spirito semmai vede fratelli e sorelle mendicanti di misericordia».

Franca Giansoldati

