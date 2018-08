La Marmolada restituisce i resti di un fante della Grande Guerra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAROCCA PIETORE (BELLUNO) I ghiaioni della Marmolada restituiscono i resti di un soldato della Grande guerra. A notarli emergere a Forcella Serauta, a circa 2.900 metri di quota, sono stati Elisa Majer e Simone Malvestio, veneziani in gita sulla regina delle Dolomiti. I due giovani si sono accorti che c'era qualcosa di strano in quelle cose che parevano pietre ma in realtà sassi non erano. Infatti, si trattava delle vertebre di un milite caduto durante la Grande guerra tra le trincee della zona del Serauta, quell'area della Marmolada...