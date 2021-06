Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MAPPAVia libera ai vaccini per tutti. Ma ogni Regione fa da sè. E se a Nordest Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno deciso di aprire a tutte le classi d'età, forniture permettendo, così non è in altre parti d'Italia. Il Piemonte apre solo ai maggiorenni. In Liguria invece è partita la seconda chiamata volontaria per gli over 18 per il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson.In Lombardia prenotazione libera per tutti, stesso modello di V...