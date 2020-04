IL FOCUS

ROMA Sulle attività di commercio al dettaglio, trasporti, scuola, servizi sociali, in America c'è una esposizione al rischio contagio alta con altrettanta possibilità di diffusione della pandemia. Nel retail inteso come vendita nei negozi è più difficile la capacità di protezione, così come nella ricreazione (attività ludiche), vitto e alloggio (ristoranti, bar, hotel), treni, bus, metro.

Sul tavolo della task force guidata da Vittorio Colao che da ieri è attivamente impegnata nella individuazione di nuovi modelli organizzativi da applicare per uscire gradualmente dal lockdown, pur mantenendo in piedi mascherine, guanti e distanze, c'è la ricognizione compiuta dagli uomini del Tesoro americano alle prese, anche lì, con la gestione del Covid-19 e le modalità per un rientro alla vita normale. Gli Usa sono al primo posto della classifica mondiale dei contagi con oltre 570 mila casi.

L'obiettivo è calibrare l'impatto sul pil di industria, agricoltura e terziario a fronte dell'aggressione del coronavirus e delle modalità per fronteggiarlo.

Questo studio che Il Messaggero è in grado di svelare - Valutazione della vulnerabilità economica dei settori in base al rischio di contagio - può servire come bussola di orientamento sulle soluzioni per la riaperture a partire probabilmente da lunedì 20, che la task force sta considerando, al netto delle differenze di impatto dei settori produttivi italiani rispetto a quelli Usa.

DIFFERENZE CON L'ITALIA

Si consideri per avere un punto di raffronto che in Italia l'agricoltura produce il 2% del pil, le costruzioni il 4%, l'industria in senso stretto il 20%, i servizi il 74% tra cui il turismo da solo il 6%.

Il manifatturiero che negli Usa vale il 10,9% del pil, preoccupa meno per tutte le ricadute possibili in quanto è media la popolazione esposta, il rischio di diffusione, la capacità di protezione, anche se è considerata bassa la capacità di lavoro da remoto e la resilienza al blocco totale. Le vendite retail invece, che coprono quasi il 6% del benessere Usa e assorbono il 9,8% degli impieghi bancari, come si diceva, sono a rischio alto di esposizione e di diffusione del contagio con una maggiore difficoltà di protezione: lo studio ne evidenzia la criticità, assieme ai trasporti, alle utilities, all'amministrazione pubblica, alle attività di governo. Queste ultime incidono sul pil americano per il 12,2%, assorbendo una delle quote di impieghi più alte (14,7%) dopo il business dell'informazione ma sono mediamente al riparo da contagi, diffusione del virus, grazie all'alto tasso di protezione, capacità di lavoro da remoto ed elevata resilienza rispetto al blocco totale.

L'agricoltura che in America contribuisce solo per lo 0,8% rispetto all'Italia e tira solo il 2% dei crediti bancari (in Italia vale più del doppio), c'è un basso rischio di esposizione al contagio, di diffusione del virus, così come bassa è la possibilità di utilizzare lo smart working .

ATTIVITÀ LUDICHE

Le attività ludiche, pur contribuendo solo per l'1,1% al pil e assorbendo poco credito, sono invece molto esposte al contagio ed è molto difficile proteggersi, lavorare a distanza e avere resilienza al blocco. Rischio alto nei due sensi di contagio anche per hotel e ristoranti, con difficoltà nelle protezioni.

Le costruzioni possono essere considerate un punto di riferimento concreto per l'Italia visto che anche negli Usa valgono il 4% del prodotto interno, hanno una bassa esposizione al contagio ma anche alla diffusione del Covid-19 e per quanto riguarda la capacità di stare al riparo, lavorare da remoto e resilienza al blocco si trovano in un punto mediano. A rischio il mondo della scuola - equivalente all'1,2% del pil americano - che naturalmente per il tipo stesso di attività rende facile la trasmissione del contagio nei due sensi. Così come i servizi sociali e la sanità.

