LA MANOVRA

VENEZIA Cambio in corsa per la prima variazione di bilancio della Regione Veneto. Il provvedimento, che era stato varato dalla giunta prima dell'emergenza sanitaria e che aveva visto uno stanziamento di 5 milioni, è stato implementato con un maxiemendamento del valore di 12 milioni 800 mila euro, portando così la manovra a circa 18 milioni. Il vicepresidente e assessore al Bilancio, Gianluca Forcolin, ha spiegato ieri durante la seduta telematica della Prima commissione consiliare come sono stati trovati questi aggiuntivi 12,8 milioni: 4.760.020 euro recuperati dalla disponibilità dei vari assessorati, 7.834.762,20 euro dall'avanzo 2019 del consiglio regionale, 205.217,30 euro dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

«L'emergenza sanitaria si sta dimostrando sempre di più anche sociale ha detto Forcolin Si è continuato a lavorare nella direzione di riuscire a liberare il maggior numero di risorse in favore di azioni che ne favoriscano il superamento». Come saranno spesi questi soldi? 4.500.000 euro per scuole paritarie dell'infanzia e asili nido; 3.0000.000 per contributi alle famiglie per il pagamento delle rette delle case di riposo; 1.500.000 euro per il Buono scuola; 1.500.000 euro per interventi di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione; 1.500.000 euro come ulteriore contributo alla cassa integrazione dei lavoratori, estendendo il sostegno anche ai dipendenti delle Ipab, raggiungendo così la somma totale di 7 milioni (5.500.000 euro già presenti nella originaria manovra di variazione); 500.000 euro da destinare tramite l'Anci agli enti locali per progettualità che favoriscano il lavoro agile; 300.000 euro da destinare alla progettazione di lavori urgenti ed indifferibili per la messa in sicurezza della linea ferroviaria Adria-Mestre.

La Prima commissione ha poi licenziato a maggioranza il rinvio del pagamento del bollo auto a giugno per le scadenze dall'8 marzo al 31 maggio.

Sul Bur di ieri, infine, è stata pubblicata la delibera che prende atto dello stanziamento di 114.553.364 euro di fondi statali per l'emergenza sanitaria. E va registrata la proposta - accolta - dei dipendenti regionali e delle loro rappresentanze sindacali di avviare una raccolta fondi per l'emergenza Covid-19. (al.va.)

