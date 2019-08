La manovra rosso-gialla parte dal taglio del cuneo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DOSSIERROMA Primissimi contatti informali tra i partiti che dovrebbero dare vita alla nuova maggioranza e - contemporaneamente - lavoro tecnico al ministero dell'Economia per predisporre soluzioni che possano essere applicate in qualsiasi scenario. Sono questi i due canali lungo i quali si inizia a definire il percorso verso la legge di Bilancio 2007, chiaramente con tutte le incognite di una situazione che resta ancora incertissima. Per la manovra si ragiona su un ordine di grandezza intorno ai 30-35 miliardi, con una possibile convergenza...