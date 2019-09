La manovra di Gualtieri viaggia oltre 35 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Roberto Gualtieri è pronto ad occupare la scrivania che fu di Quintino Sella. Ieri il neo ministro dell'Economia si è recato in via XX settembre per il passaggio di consegne con Giovanni Tria. Quest'ultimo gli avrebbe illustrato la manovra impostata dai suoi uffici nel mese di agosto. Un intervento netto, tra minori spese e maggiori entrate, di 15 miliardi. Ma il nuovo governo ha in cantiere misure, soprattutto per la crescita, che potrebbero far lievitare a oltre 35 miliardi i conto finale della prossima legge di bilancio. Il...