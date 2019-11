La manovra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOROMA C'è all'orizzonte una nuova stangata sulle sigarette elettroniche e un ulteriore balzello sulle auto aziendali. Tutto per trovare le coperture che mancano, come quelle per la detassazione del 10 per cento dei premi ai dipendenti pubblici (annunciato ieri) o, soprattutto, i 300 milioni di euro che servono per abbassare l'Iva per assorbenti, pannolini per bambini o pannoloni per anziani. E tanto è bastato per rallentare il via libera del decreto finale, la cui approvazione è slittata al 2 dicembre.Così, e sempre tra stop...