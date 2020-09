IL RETROSCENA

ROMA C'è molto nervosismo in casa Pd e così il presidente del Consiglio ha cambiato i suoi programmi e nella serata di ieri è planato da Beirut direttamente a Modena per partecipare alla Festa dell'Unità. Dopo giorni di silenzio e la non troppo felice perfomance di sabato scorso alla festa del Fatto, Conte prova a tranquillizzare un elettorato, quello emiliano del Pd, che non sembra aver ancora compreso come possa trasformarsi un'alleanza tattica con i 5S, nata per frenare Matteo Salvini, in alleanza strutturale.

Il cambio di agenda si comprende quindi con la volontà di Conte di tranquillizzare e di rassicurare un alleato che, dopo un anno di governo, si sente in forte credito nei confronti dell'alleanza e, soprattutto, del M5S al quale tra qualche giorno, con il referendum sul taglio dei parlamentari, pagherà una cambiale non da poco senza aver incassato né la legge elettorale né quel minimo pacchetto di riforme che avrebbe potuto un po' scolorire quel sapore di antipolitica che è il taglio lineare della rappresentanza. Ma soprattutto Conte ha bisogno di ritagliarsi un suo spazio qualora l'alleanza dovesse diventare strategica e foriera di un nuovo centrosinistra. Inerpicandosi sull'ipotesi di un secondo mandato a Sergio Mattarella, qualche giorno fa Conte ha svelato le sue ambizioni, ma prima c'è il referendum, elezioni regionali e, soprattutto, porre le basi per tirar fuori il Paese dalla crisi post-covid.

Intervistato da Maria Latella, Conte rivela il suo rammarico per le mancate alleanze alle elezioni regionali. Dice di rendersi conto che «l'auspicio era difficile da realizzare». Così pure che la partita dei governatori rischia di terremotare il Pd anche perché il reggente del M5S Vito Crimi ha ieri avanzato una curiosa teoria per cui se non ti iscrivi ad una competizione non perdi. «Noi non governiamo, si interroghi il Pd» della possibile sconfitta - sostiene il reggente - che scarica tutto sul Pd la responsabilità delle future fibrillazioni che potrebbero investire il governo. Conte nega ci possa essere un rimpasto di governo. Il termine sarà «vecchiotto», ma dopo il 20 settembre sono destinate a scaricarsi sull'esecutivo le tensioni che si sono accumulate nei due principali partiti di maggioranza.

Il M5S è una polveriera, come anche ieri confermato dalla lettera inviata da un gruppo di parlamentari a Crimi contro le riunioni riservate dei colonnelli e Rousseau. La direzione di ieri del Pd si è chiusa con una sorta di armistizio. Con il segretario del partito che lo ospita a Modena, Conte dice di «non aver mai avuto uno screzio» e che «ci sentiamo spesso», ma non passa giorno che Nicola Zingaretti non batta sul Mes. Sull'argomento il presidente del Consiglio è ormai un disco rotto e sempre più spesso si fa scudo con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che all'Eurogruppo di venerdì dovrà dire la sua sulla riforma del meccanismo dal Salva-stati. Anche da Modena Conte rinvia al Parlamento e, se ci saranno bisogno di ulteriori risorse per la sanità, «analizzeremo tutte le condizioni». L'equilibrismo del presidente del Consiglio, nel bel mezzo della campagna elettorale, raggiunge vette altissime. Sui singoli dossier - alcuni ormai storici come Alitalia, Autostrade, Ilva - il premier argomenta sostenendo che non si è perso tempo. Ma sui temi spinosi evita di schierarsi, dal Mes al Recovery fund passando per le riforme costituzionali e la legge elettorale. Il momento è delicato e Conte si barcamena tra le varie posizioni interne al governo. Evita di schierarsi persino sul voto disgiunto che in alcune regioni, Puglia in testa, potrebbe fare la differenza danneggiando il candidato del centrodestra Raffaele Fitto. Si sbilania solo su Roma: «Dobbiamo pensare a uno Statuto anche normativo per la Capitale. Non possiamo trattare Roma come una città qualsiasi perché ha tanti oneri. Dobbiamo mettere Roma in condizione di migliorare tutte le sue performance. Nel Recovery Plan - promette - ci sarà un progetto significativo anche per Roma».

