CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANIFESTAZIONEPADOVA In settemila ieri pomeriggio a Padova per il Pride Day 2019, la manifestazione organizzata per rivendicare i diritti degli omosessuali e festeggiare l'anniversario del cinquantenario dei moti di Stonewall del 1969, che segnarono ufficialmente la nascita della comunità Lgbti. Il popolo di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali si è radunato in piazza Insurrezione e da lì è festosamente partito in parata lungo corso Emanuele Filiberto. Ad aprire il corteo dietro lo striscione del Padova Pride, il...