LA MANIFESTAZIONE

PADOVA Allontanati dal palco a spintoni e gomitate, con l'inevitabile corollario di parolacce. Si sono vissuti momenti di forte tensione ieri pomeriggio davanti alla basilica di Santa Giustina, in occasione della manifestazione promossa dai negazionisti del Covid-19. Oltre trecento persone, in prevalenza legate a movimenti di destra, si sono date appuntamento in piazza, con bandiere e senza mascherina, per gridare slogan contro il governo accusandolo di aver messo in pericolo l'autodeterminazione del popolo italiano in favore di non meglio precisati poteri forti che vorrebbero «mettere le mani sulla libertà delle persone». Un paio di cronisti, con il volto coperto dalle mascherine, hanno cercato di avvicinarsi al palco, armati di telecamere e microfoni, con l'intento di raccogliere qualche dichiarazione dai promotori dell'iniziativa. In pochi istanti gli animi si sono surriscaldati. Perché i negazionisti hanno fatto immediatamente capire di non voler concedere alcuna intervista. Al contrario, hanno dato precise disposizioni agli addetti al servizio d'ordine, contraddistinti da gilet di colore arancione: nessun giornalista doveva avvicinarsi al palco.

SERVIZIO D'ORDINE

Ivan Compasso, coordinatore del sito Padovaoggi, e Alessio Lasta, a capo della troupe dell'emittente La7 ci hanno provato ugualmente ma sono stati presi a male parole. «È bastato che chiedessimo perchè non usano la mascherina - racconta Compasso - in quattro o cinque ci hanno circondato, poi hanno cominciato a strattonarci e spingerci via. Volevano sapere chi ci avesse mandato lì. Ci hanno insultato definendoci manipolatori, bugiardi e servi del regime. Gesti di grave maleducazione che ci hanno impedito di completare il nostro lavoro. Molti dei manifestanti - aggiunge Compasso - hanno cominciato ad incitarli urlando a più riprese: cacciate via questi giornalisti di m....». I giornalisti sono riusciti a filmare l'episodio. «Non sono intenzionato a sporgere denuncia - dice Compasso - ma credo vada segnalata la pericolosità di queste persone che non accettano il contraddittorio». Sindacato e Ordine dei giornalisti del Veneto hanno condannato le aggressioni.

Luca Ingegneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA