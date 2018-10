La manifestazione di Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOROMA Primo annuncio: «Altro che quattro gatti: siamo 50mila!». Poi verso la fine: «Macché, siamo 70mila!». A dire il vero, piazza del Popolo ne contiene 30mila, di persone. Ma queste possono sembrare pignolerie, nella domenica in cui il Pd batte un colpo e supera - anche grazie piccoli trucchetti del mestiere - la prova del colpo d'occhio. E dunque il terrore della rete, dove «il governo dell'odio», per dirla con Maurizio Martina, sguazza che è una bellezza. E proprio il segretario reggente - con la voce rotta in un comizio...