IL CASOROVIGO Vaccino sì, vaccino no. In questo caso, su fronti opposti, si trovavano due genitori. E l'epilogo è stato che la mamma no vax ha perso la propria battaglia in Tribunale di fronte al marito, un noto professionista rodigino, che ha ottenuto dai giudici l'autorizzazione a somministrare al figlio 14enne non solo il vaccino anti-Covid, ma anche i vaccini obbligatori che, proprio per volontà della madre, non ha ancora ricevuto.IL...