La malavita finanziaria

L'INCHIESTATRIESTE «Siete tutti morti». Non usavano giri di parole i camorristi con le loro vittime in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dalla Campania gli uomini del clan dei Casalesi si erano installati a Nordest per proteggere l'imprenditore di Portogruaro Fabio Gaiatto, quando i reclami nei suoi confronti da parte degli investitori che aveva truffato diventavano troppo pressanti. Così, minacciando imprenditori veneti, friulani e croati, riuscivano a farsi intestare ville, terreni e autovetture di grossa cilindrata del valore di 180mila...