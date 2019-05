La maggioranza spaccata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Mi fido ancora di Conte andiamo avanti». Il tormentone Siri risulta ormai stucchevole anche a Matteo Salvini. Eppure il sottosegretario leghista ai Trasporti, che il premier Giuseppe Conte intende dimettere mercoledì in consiglio dei ministri, resta ancora incollato alla sedia e continua ad avere il sostegno dei suoi. GLI SCARSIUn tira e molla che sinora Luigi Di Maio e il M5S hanno sfruttato nel tentativo di recuperare nei sondaggi, ma che è arrivato ora alle strette e rischia di trasformarsi in un boomerang per l'intero...