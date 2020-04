IL RETROSCENA

ROMA Gli è uscita male, sostiene di essere stato «equivocato» ed è per questo che è corso ai ripari quando nel pomeriggio è apparso in tv per il consueto bollettino di guerra.

LA REGIA

Se non fosse stato recidivo con la storia del numero dei contagi non monitorati, ad Angelo Borrelli sarebbe forse andata meglio e non avrebbe incassato l'immediata smentita di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, e la richiesta da parte del Pd di istituire una cabina di regia per evitare esternazioni a ruota libera e preparare un piano di riapertura graduale del Paese che non potrà non tener conto dell'andamento dei contagi.

Quel 16 maggio indicato da Borrelli come data per possibili riaperture ha scatenato il nervosismo del premier Conte e la reazione del capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio: «Più che ognuno dica la sua è necessario che il governo si faccia promotore di una cabina di regia alla quale partecipino enti locali, regioni, esperti (sanitari economisti statistici), parti sociali per analizzare i dati, studiare forme e tempi, adottare misure sanitarie e sociali per la ripartenza. Occorre - conclude Delrio - agire con grandissima prudenza ma è urgente pensarci ora». Il fatto che al Pd cominci ad andare stretto il lavoro che il Comitato scientifico fa con palazzo Chigi lo si comprende anche dalle parole del suo segretario: «Dobbiamo ricominciare a elaborare le forme di una possibile uscita - sostiene Nicola Zingaretti - ma col coinvolgimento di tutti gli attori sociali dovremo dotarci di una cabina di regia per pianificare le forme per ritornare a una dimensione di normalità».

Al Nazareno non si contesta tanto la previsione del capo della Protezione Civile, quanto il fatto che non sia stato avviato nessun piano per la riapertura graduale del Paese e che ognuno si muova e lanci previsioni. Il caos che c'è stato nella fase di chiusura è noto anche se alla fine sembra essere stato perdonato dal Paese anche perchè altrove non hanno fatto meglio. Ora c'è il timore che altrettanta confusione si possa fare quando i numeri permetteranno di avviare una seppur graduale riapertura. L'idea della cabina di regia con sindacati, imprese, associazioni - e non solo medici e virologi - segnala la voglia della politica, e soprattutto del Pd, di tornare ad assumersi qualche responsabilità senza delegare tutto alle decisioni dei tecnici.

Il pressing delle categorie produttive, Confindustria in testa, è forte, ma a pesare è soprattutto il timore che di fatto non ci sarà mai un dopo-virus e che occorre quindi organizzarsi per convivere con il Covid-19 mantenendo tutte le precauzioni e tutelando le categorie più esposte. Quindi «niente estremismi prescrittivi», come li chiama un esponente del Pd, «perchè se il Paese resta fermo per un altro mese rischiamo di avere morti, ma non per il virus». Serve un piano, che al momento non c'è e sul quale nessuno sta lavorando, che faccia ripartire il Paese che, per decreto, è chiuso sino al 13 aprile. Conte, che ieri per primo si è innervosito per la sortita di Borrelli, continua però a predicare prudenza pur condividendo la proposta del Pd. Una cautela dovuta non solo alla curva dei contagi che non scende come si vorrebbe, ma anche dalla mancanza di alcuni presidi sanitari, a cominciare dalle mascherine, che sono fondamentali per chi dovrà tornare a lavorare tra una settimana o tra un mese.

LA CURVA

L'intenzione prevalente nel Comitato tecnico-scientifico sarebbe quello di procedere alle riaperture riavvolgendo il nastro strotolato quando si è deciso di chiudere e allungando ancor più i tempi. Ma il via non sarebbe a breve, e non per tutte le fasce di età e le regioni. Il dibattito su come riaprire e quando, inizialmente avviato da Italia Viva, è in corso, ma appena la curva dei contagi inizierà a scendere in maniera costante c'è il rischio che si scateni una colossale rissa nel Paese in assenza di regole certe e, soprattutto, tempestive.

Marco Conti

