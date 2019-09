La maggioranza due voti sotto i giallo-verdi Per la manovra caccia ai responsabili di FI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Alla fine i sì al governo rosso-giallo sono stati 169 (due in meno del 5 giugno del 2018). Una quota al Senato soddisfacente per la partenza, ma certamente non rassicurante. Anche perché ieri è arrivato il concorso dei tre senatori a vita - Segre, Cattaneo e Monti - che di rado si presentano a palazzo Madama. Confermate sul voto di fiducia le defezioni di Richetti per il Pd e di Paragone per M5S, che si sono astenuti. Ed è venuto a mancare anche il semaforo verde da parte del pentastellato Ciampolillo (per tre giorni si è...