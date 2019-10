La maggioranza divisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA La ricreazione è finita, ma la campanella non l'ha suonata Giuseppe Conte ma ciò che ieri, a margine del vertice di maggioranza, raccontavano coloro che poche ore prima avevano avuto modo di parlare con Sergio Mattarella. Ovvero che in caso di caduta del governo in carica, il Presidente della Repubblica non farà nulla per puntellare l'attuale legislatura ritenendo esaurite tutte le possibili formule. Non solo - ed è ciò che più ha impressionato i presenti - il Capo dello Stato non ritiene un ostacolo al voto anticipato...