IL CASO

ROMA «In Italia, la mafia non aspetta altro che una nuova pioggia di denaro da Bruxelles». Ecco l'improvvida presa di posizione del quotidiano conservatore tedesco, Die Welt. L'articolo s'intitola «Signora Merkel, punti i piedi». Un attacco all'Italia. Ovvero il solito parallelo tra il Belpaese e Cosa Nostra. Anche basta, no? Per fortuna la stampa tedesca è anche quella che, con Der Spiegel, l'altro giorno ha ammesso che sarebbe «gretto e vigliacco» non aiutare l'Italia in questa fase di massimo bisogno. «Una delle questioni più importanti che si pongono di fronte alla pandemia - sostiene Die Welt - è questa: fino a che punto deve arrivare la solidarietà finanziaria tra i 27 stati membri della Ue?». Certo, prosegue, «dovrebbe essere generosa». «Ma senza alcun controllo? E senza limiti? La solidarietà è un'importante categoria europea, ma anche la sovranità nazionale e l'obbligo dei politici di rendere conto ai propri elettori sono fondamentali».

Lo stereotipo degli italiani profittatori, e in più mafiosi, è quello che domina. E che peccato. Non fa onore anzitutto a quei tedeschi che vi aderiscono e che lo diffondono. E fa bene Costanze Reuscher, 30 trascorsi nel nostro Paese come corrispondente prima della Welt e poi di altre testate tedesche, a stigmatizzare questi pregiudizi di natura razzista. Il governo italiano è infuriato: «La Merkel e il suo esecutivo prendano le distanze da Die Welt». Questa la posizione della Farnesina. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parla di «toni vergognosi» da parte di Berlino, e auspica appunto una presa di distanza della Cancelliera rispetto all'attacco del quotidiano tedesco. «Sono affermazioni vergognose e inaccettabili», incalza Di Maio: «L'Italia oggi piange le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia». E pensare che, oltre allo Spiegel, anche la Bild ha dato solidarietà al nostro Paese: «Soffriamo con voi, perché siamo fratelli».

FURIA GRILLINA

E comunque, l'accostamento Coronavirus-mafia è bastato per suscitare un coro bipartisan (più di destra che di sinistra perché il Pd non vuole indurire troppo con la Germania in questa fase di delicatissima trattativa) di proteste nella politica italiana. Tra i più duri Matteo Salvini: «Le frasi di Die Welt fanno schifo», ha detto il leader lumbard. Invitando a «sciacquarsi la bocca a Berlino e a Bruxelles prima di parlare dell'Italia». Articolo «ignobile», ha commentato la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, spingendo Conte «a prendere le distanze». Anche da Forza Italia hanno parlato di una posizione «inaccettabile» e numerose condanne sono arrivate da diversi esponenti del Movimento 5 Stelle, da LeU e da Italia Viva.

Un giornalista che conosce l'Italia, perché gli appartiene, parla così: «Sono meravigliato. Noi senz'altro non avremmo scritto mai cose di questo genere». Lo dice il direttore italo-tedesco di Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo. Il quale aggiunge però: «Giornalisti e giornali sono indipendenti, non possono diventare oggetto di una crisi diplomatica fra Paesi». Che un po' è vero ma in una fase così drammatica dal punto di vista umanitario e così delicata dal punto di vista politico occorrerebbe che il governo tedesco almeno stigmatizzasse, nell'interesse di tutti, certi estremismi e certe insensatezze che complicano una situazione già assai complessa.

Oltre alla Lega e a Fratelli d'Italia, virulento è il movimento 5 stelle. Che batte su un tasto molto sensibile: una certa mafiosità della Germania. Lo fa un pezzo grosso grillino, Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo: «Die Welt omette di menzionare le carenze della legislazione tedesca, purtroppo particolarmente attraente per le attività di riciclaggio della criminalità organizzata». Osservazione non banale.

Mario Ajello

