VENEZIA Una pagina di comunicato che è un assist - tanto pesante quanto volontario - a Beppe Caccia, ex assessore comunale a Venezia; al padovano Luca Casarini, per anni anima dei no global veneti; al triestino Alessandro Metz e agli altri cinque indagati (tra cui la moglie di Casarini, Alessandra Sciurba) dalla procura di Ragusa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione del codice della navigazione legato al trasbordo di 27 migranti da un cargo danese alla Mare Jonio.

Quello che per la procura siciliana è frutto di un accordo economico, è stata invece «una situazione umanitaria e vogliamo chiarire che in nessun momento prima o durante l'operazione è stata discussa o concordata alcuna compensazione finanziaria o sostegno».

Lo scrive sul proprio sito la Maersk Tankers, la società di Copenaghen lambita dall'inchiesta della procura di Ragusa, secondo la quale la società di navi cargo danese avrebbe pattuito un pagamento con la Mare Jonio - il rimorchiatore di cui sono armatori Caccia e Casarini - affinché l'11 settembre accettasse a bordo 27 naufraghi salvati il 5 agosto dal cargo e per cui non arrivava nessuna risposta dalle istituzioni. La prova di quell'accordo economico starebbe, per il pm Fabio D'Anna, in una fattura da 125.000 euro emessa dalla Idra Social Shipping di Trieste a favore della Maersk Tankers con relativo bonifico dalla Danimarca all'Italia «per servizi marittimi».

Nulla di più falso, tuona la società danese che non vede suoi dipendenti o collaboratori iscritti nel registro degli indagati. «Abbiamo concordato con Mediterranea che avrebbero condotto una valutazione dello stato di salute utilizzando il team medico della Mare Jonio - continua la nota - Il trasferimento è avvenuto a seguito della valutazione che le condizioni delle persone richiedevano cure immediate».

E c'è anche una spiegazione molto semplice per quel bonifico: «A distanza di mesi dall'operazione, Maersk Tankers ha incontrato i rappresentanti di Mediterranea per ringraziarli della loro assistenza umanitaria. A seguito di questo incontro, abbiamo deciso di dare un contributo a Mediterranea per coprire parte dei costi sostenuti a seguito dell'operazione. Ciò è stato fatto per un importo di 125.000 euro e con il pieno supporto del management di Maersk Tankers». Fino a chiudere con «al momento, non siamo stati contattati ma siamo pronti a fornire assistenza, se contattati». Come dire, siamo qui.

A fare da fondamento alla versione della «situazione umanitaria» citata dalla Maersk Tankers anche il report sanitario firmato l'11 settembre 2020 dai medici della Mare Jonio sui naufraghi, tra i quali una donna incinta. «La nave (Maersk Etienne, ndr) non è attrezzata per la permanenza a bordo di sopravvissuti senza alcuna protezione dal sole e dagli agenti atmosferici - si legge - Non è presente a bordo personale medico e nessuna assistenza sanitaria è stata fornita in queste settimane dalle autorità marittime». Palpalbile la tensione. Ancora il rapporto: «Questa mattina (11 settembre 2020, ndr) l'equipaggio ha ritrovato un manichino impiccato realizzato da alcuni naufraghi con un cartelloWe don't need to be here anymore (Non vogliamo più stare qui, ndr). Tre giorni fa 3 persone si sono gettate in acqua, e due di loro lo hanno fatto pur non sapendo nuotare», scrive il medico Agnese Colpani. Che poi conclude: «Da una prima sommaria valutazione, dal punto di vista fisico, la maggior parte di loro versa in stato di denutrizione e disidratazione. Molti riportano segni di ustioni e torture subite durante la loro permanenza in Libia».

