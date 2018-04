La lunga notte delle gemelline perse nel bosco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARME RIENTRATOTARCENTO (UDINE) Si è mosso tutto il paese, nel buio della notte, tra i boschi di un piccolissimo abitato del Friuli, Stella di Tarcento, per cercare due gemelline di quattro anni che si erano allontanate da casa con il cane di famiglia, il pitbull Margot, perdendosi nella macchia. Un incubo per la mamma e il papà che hanno dato subito l'allarme, martedì sera. Una lotta contro il tempo per trovarle sane e salve, che ha tenuto impegnate diverse centinaia di persone, tra squadre di soccorritori e semplici cittadini.Alla...