CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LUNGA NOTTEdal nostro inviatoTREVISO Ore 23.01, è qui la voglia di festa. Qui al K3, storico quartier generale del Carroccio alle porte di Treviso, teatro di mille notti elettorali fino a questa che è la più lunga, una snervante attesa del momento in cui l'ufficialità delle urne possa legittimare il malumore della pancia. Così basta che nel salone tappezzato di bandiere salvinian-leghiste rimbalzi l'eco del primo exit-poll di Porta a Porta (27-31% per la Lega, 21-25% per il Pd, 18,5-22,5% per il M5s) perché, pur con tutte le cautele...