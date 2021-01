IL DIBATTITO

VENEZIA Il processo, il giudice e la pena. Sono alcuni dei capitoli attraverso i quali si è snodata la scaletta del seminario on line, tenutosi ieri pomeriggio sulla piattaforma Zoom, dal titolo La giustizia in crisi: dalla pandemia quali opportunità da cogliere, con quali intese?. A confrontarsi tra loro Giuseppe Sacco, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia, Ines Maria Luisa Marini, presidente della Corte d'Appello di Venezia e Giancarlo Buonocore che, della stessa Corte d'Appello, è il procuratore generale reggente. Un incontro sviluppatosi intorno al ruolo del magistrato oggi, ieri e domani che è stato moderato dal direttore de Il Gazzettino, Roberto Papetti, in occasione della pubblicazione del libro del giurista Giovanni Maria Flick, già ministro di Grazia e Giustizia del governo Prodi 1 e già presidente della Corte costituzionale, dal titolo Giustizia in crisi (salvo intese) (ed. Baldini-Castoldi). «L'albero della giustizia deve dare due frutti: la ragionevole durata del processo le sue parole e della prevedibilità dell'esito di quest'ultimo. Nessuno dei due, oggi, cresce su quest'albero». Frutti a cui Marini ne ha aggiunto uno ulteriore: quello della ragionevole qualità. «Ma per avere queste tre cose c'è bisogno di un contributo fondamentale. Personale qualificato, stabile e specificatamente formato per quel lavoro».

LE DIFFICOLTÀ

Obiettivi difficili da raggiungere, non certo agevolati dalla pandemia. E la presidente, a riguardo, ha riportato dati eloquenti: «La crisi innescherà una serie di controversie (tanto nel civile quanto nel penale), problematiche che richiederebbero forze compatte. Senza considerare lo tsunami indotto dai processi rimandati a causa di essa: solo nella prima fase pandemica, la Corte d'Appello ha rinviato il 52% dei procedimenti fissati e per alcuni tribunali si è arrivati addirittura al 93%. A livello nazionale? Manca il 13% dei magistrati anche a causa del rallentamento nell'esplicamento dei concorsi». A tal proposito anche Buonocore ha auspicato un impegno economico consistente, nel Recovery Plan, volto a riempire il vuoto degli organici del personale amministrativo (e non solo). «Prima di analizzare i singoli problemi, la conclusione di Flick occorre avere un filo comune che è quello che ci propone la nostra Costituzione: la centralità della persona». Di cui il magistrato deve tornare ad essere il garante. «La giustizia è per metà servizio efficiente ha aggiunto e per metà perseguimento di obiettivi fondamentali del convivere insieme». È in questo contesto che il Recovery Fund diventa il primo esempio europeo «di traduzione della solidarietà. Che da mera parola vuota diviene comportamento operativo. Si tratta della prima occasione di passaggio dalle parole ai fatti». Allora ecco che diventa importante trovare chi sappia amministrare questi fondi e scegliere degli obiettivi seri ai quali far fronte con essi. «Che prima o poi si risolveranno in un debito per i nostri figli e nipoti».

Marta Gasparon

