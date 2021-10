Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La luce in fondo al tunnel rischia di essere quella di un treno in arrivo, proprio adesso che le cose sembrano andare bene. Il perché è presto detto: il 15 ottobre entrerà in vigore l'obbligo di Green pass per entrare a lavorare nelle aziende, e il 15-20 per cento dei lavoratori non è ancora vaccinato. In Veneto gli addetti di tutti i settori privati sono 1.828.043: significa che almeno 300mila lavoratori non hanno ancora fatto il vaccino...