Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOSUSEGANA (TREVISO) L'obbligo di Green pass per accedere alla mensa dell'azienda non va giù ai dipendenti non vaccinati. E alla sede di Susegana (Treviso) di Electrolux, ieri c'è stata un'azione di protesta da parte degli operai. Si sono presentati tutti insieme all'ora di pranzo, quelli muniti di Green pass e quelli che ne sono sprovvisti. Impossibile a quel punto per l'azienda esterna che gestisce il servizio di mensa garantire il...