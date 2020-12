IL CASO

ROMA Chi nelle ultime due settimane è stato nel Regno Unito deve contattare l'azienda sanitaria ed eseguire il tampone. Solo decine di migliaia i cittadini italiani reduci da un viaggio in Gran Bretagna che devono eseguire i test, come disposto dall'ordinanza del ministero della Salute per individuare la presenza della variante inglese di Sars-CoV-2. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità una persona infettata dalla nuova variante contagia in media 1,5 altri soggetti, rispetto a un tasso di riproduzione dell'1,1 per le altre varianti note in Gran Bretagna.

STRATEGIA

Il problema è che oggi, quando si eseguono i tamponi molecolari, si scopre se una persona è positiva, ma non si può comprendere se il virus è quello modificato. Al termine del vertice tra gli esperti dei paesi dell'Unione europea, l'Ecdc (l'agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie) ha diffuso una serie di raccomandazioni: i laboratori europei devono aggiornare i nucleotidi usati nei vari metodi diagnostici del Sars-Cov-2 (tamponi molecolari e test antigenici rapidi). «Va aumentata la capacità di caratterizzare il virus geneticamente e antigenicamente, o di condividere con i laboratori di riferimento le sequenze isolate».

Gli esperti hanno anche concordato sul fatto che, al momento, non si ritiene necessario chiudere le frontiere di Schengen, ma restano bloccati i voli dal Regno Unito. Secondo l'Ecdc la variante inglese del coronavirus circola già da un mese in Europa (e non solo). «Tre sequenze di campioni raccolti in Danimarca e uno in Australia, prelevati a novembre, sono risultate collegate al focolaio inglese». La circolazione internazionale è già evidente, come dimostra anche il caso rilevato al Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare Celio, a Roma, dove è stato scoperto che una donna è positiva alla nuova variante di Sars-CoV-2; il convivente era appena tornato dal Regno Unito. La caccia alla variante britannica, però, è complicata.

L'ordinanza di Speranza, la stessa che ha bloccato l'ingresso in Italia a chi proviene dalla Gran Bretagna, è valida fino al 6 gennaio e recita: le persone che hanno soggiornato «nei quattordici giorni precedenti» nel Regno Unito sono obbligate a comunicare immediatamente «l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria e a sottoporsi a test molecolare o antigenico». È un obbligo, ma nessuno va a cercare queste persone e, dunque, tutto dipende dal senso civico.

RISORSE

L'Italia ha i mezzi per una operazione massiccia di sequenziamento del virus? Spiega il professor Carlo Federico Perno, professore all'UniCamillus e direttore del reparto di Microbiologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: «Sarebbe molto importante partire con una massiccia operazione di sequenziamento per comprendere quanto questa variante si sia diffusa nel nostro Paese. L'Italia è perfettamente in grado di farlo, i centri ci sono. Mancano però i finanziamenti. Con le risorse adeguate, si può fare. Tenga conto che questa non è una variante, ma un insieme di più varianti, è presente da settembre e ha migliorato in questo modo la sua capacità di circolazione. Sarà importante partire il più rapidamente possibile con la vaccinazione, perché più il virus si trasmette, più possibilità ci sono che muti e dunque sia più difficile da controllare».

SORVEGLIANZA

Secondo il professor Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-Medico, «adesso che la conosciamo, possiamo sorvegliare questa nuova variante, pensi che su uno studio che abbiamo pubblicato abbiamo dimostrato che sono già 13 quelle che circolano da inizio primavera. I laboratori nei nostri Paesi per potenziare il sequenziamento ci sono, serve unione di intenti. E bisogna coinvolgerli».

Ieri c'è stata una apparente frenata del numero di nuovi casi in Italia, ma in realtà il tasso di positività è aumentato: 10.872 infetti trovati, ma su appena 87.899 tamponi molecolari, dunque siamo al 12,4 per cento. I decessi sono stati 415, mentre diminuiscono i posti occupati da pazienti Covid negli ospedali: 2.731 in terapia intensiva e 25.145 negli altri reparti. Ma anche ieri 161 persone sono entrate in terapia intensiva e il flusso, ogni giorno, appare costante.

