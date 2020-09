LA SITUAZIONE

VENEZIA Finora quasi due insegnanti, bidelli e amministrativi su tre in Veneto hanno accettato di sottoporsi al test sierologico. I risultati dello screening dicono che l'1,9% si è infettato, ma potrebbe trattarsi in larga parte di falsi positivi, visto che i pur parziali esiti dei tamponi di verifica hanno evidenziato a tutt'oggi solo 3 conferme su oltre un migliaio di presunti contagiati. È su queste basi che lunedì suonerà la prima campanella alla presenza di Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica che nel pomeriggio inaugurerà l'anno scolastico nel paese-simbolo dell'epidemia, Vo' in provincia di Padova: «Il 14 settembre apriremo la scuola, punto», ha infatti assicurato ieri il governatore Luca Zaia.

Il consuntivo della Regione, aggiornato alla mezzanotte di mercoledì, conta 58.558 lavoratori della scuola controllati, su un totale di 95.000 dipendenti (tante erano state le scatolette fornite al Veneto dalla struttura del commissario straordinario Domenico Arcuri). Al momento il prelievo del sangue ha documentato 57.438 negativi e 1.120 positivi. Questi ultimi si concentrano per due terzi in tre province: 279 a Treviso (su 11.126 esami effettuati), 206 a Padova (su 11.792) e 203 a Vicenza (su 7.281). È noto però che il pungidito sia caratterizzato da un certo margine di errore. Inoltre è evidente che il test sierologico accerta se il soggetto ha sviluppato o meno gli anticorpi in conseguenza del contagio, ma per sapere se la malattia sia tuttora in corso, è necessario un esame molecolare. Lo svolgimento di questi tamponi non è ancora stato completato, ma secondo i primi risultati sono solo 3 gli operatori infetti, numero che peraltro è rimasto invariato dall'altro pomeriggio, anche se dovrà essere monitorato con il passare delle ore. «Il dato è in continuo aggiornamento man mano che ci arrivano gli esiti dei controlli, che continuano senza sosta», ha spiegato Zaia, ribadendo la data di ripresa dell'anno scolastico: «I test sul personale stanno proseguendo con intensità. In Veneto la scuola riapre il 14 settembre come annunciato. Non abbiamo mai pensato a uno slittamento perché le famiglie hanno diritto di programmare la loro vita e quella dei figli».

A margine di una cerimonia all'ospedale Ca' Foncello, il presidente della Regione e i sanitari presenti hanno espresso l'auspicio che si sottopongano all'accertamento anche i professori, i collaboratori e gli impiegati che finora non l'hanno fatto. «La competenza non è regionale ha aggiunto Zaia ma abbiamo gestito parte dei test agli insegnanti nel momento in cui i medici di base non hanno voluto farli ai loro docenti mutuati. Il 60% dei medici di base però ha aderito a questo appello del Governo. Andiamo avanti in questa direzione, rispettando le regole e, ovviamente essendo pronti a monitorare e, nel caso, isolare eventuali focolai. L'ansia è doverosa, da parte dei docenti, delle famiglie. Siamo tutti esposti al virus: lo sono i docenti, i lavoratori nelle fabbriche, nei cantieri navali, i medici all'ospedale: non c'è qualcuno che si può permettere di dire io no e gli altri sì».

Intanto l'Ufficio scolastico regionale e l'assessorato veneto all'Istruzione hanno predisposto un promemoria delle linee- guida sulla sicurezza, in vista del ritorno in classe di 700.000 studenti nei 600 istituti statali e nelle oltre 1.300 scuole del sistema paritario, nonché dei 21.000 allievi e 3.000 operatori delle oltre 130 scuole professionali. «Credo che questo vademecum possa essere un aiuto ulteriore per tutti - amministratori, famiglie e operatori scolastici - per affrontare la nuova fase della ripartenza con consapevolezza, fiducia e il necessario spirito di collaborazione», ha sottolineato l'assessore Elena Donazzan.

Il bollettino del Veneto ha registrato ieri 188 nuovi casi, per un totale di 24.434 dall'inizio dell'emergenza, di cui 2.946 attualmente positivi. I ricoverati salgono a 148 in area non critica, restano 18 in Terapia intensiva e crescono a 25 nelle strutture intermedie, di cui complessivamente 75 già negativizzati. Un altro morto porta la conta a 2.136. Sono invece 39 i contagi di giornata in Friuli Venezia Giulia, per un ammontare complessivo di 4.039, dei quali 554 perdurano. Negli ospedali ci sono 3 pazienti intubati e 17 con sintomi. I decessi sono fermi a 349. Al di là del Nordest, risale la curva in Italia, con 1.597 positivi in più malgrado 1.804 tamponi in meno. Ieri le vittime sono state 10, mentre i degenti in Terapia intensiva risultano 164 (+16) e quelli in altri reparti 1.836 (-58). In isolamento domiciliare si trovano attualmente 33.708 persone, con un aumento di 902 nel giro di ventiquattr'ore.

Angela Pederiva

