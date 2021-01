L'ANNUNCIO

VENEZIA Gli scappa un «finalmente» e il respiro di sollievo è percepibile. Perché per troppo tempo il dottor Roberto Rigoli, coordinatore delle Microbiologie della Regione del Veneto nonché il papà dei test rapidi, si è sentito sul banco degli accusati: elogiato dal governatore del Veneto Luca Zaia, sì, ma non da quanti, anche nel settore della politica, non hanno mai visto di buon occhio i sostituti del tampone molecolare. Anzi, ogni volta che nella regione si trovava un focolaio, i suoi test rapidi venivano additati a responsabili del contagio: non sono sicuri, danno troppi falsi negativi, meglio i tamponi molecolari di Andrea Crisanti - era il ritornello. Adesso Rigoli può prendersi la rivincita perché una circolare della direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute ha fatto chiarezza sui test rapidi, dicendo quali funzionano meglio degli altri e, soprattutto a chi vanno fatti. «La circolare ministeriali mette ordine nella classificazione dei test antigenici», annuncia il medico. Che, appunto, sospira: «Finalmente».

IL TESTO

Ecco cosa scrive nella circolare il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero, Giovanni Rezza: Il test molecolare rappresenta il gold standard internazionale per la diagnosi di Covid-19 in termini di sensibilità e specificità. E i test antigenici rapidi? Rezza cita l'Associazione dei microbiologi clinici italiani di cui Rigoli è vicepresidente e annota: I test di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in microfluidica) sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai saggi di RT-PCR, specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione, e sulla base dei dati al momento disponibili risultano essere una valida alternativa alla RT-PCR.

Quando vanno usati i test rapidi? Rezza elenca varie situazioni, sia nel caso di persone con sintomi che senza. L'uso di test antigenici rapidi può essere raccomandato per testare le persone, indipendentemente dai sintomi, quando si attende una percentuale di positività elevata per esempio che approssimi o superi il 10%. Ed elenca: 1) Nelle attività di contact tracing, per testare contatti asintomatici con esposizione ad alto rischio; 2) Nelle attività di screening di comunità per motivi di sanità pubblica (es. ambito scolastico, luoghi di lavoro, ecc). In tale situazione, il rischio di non rilevare tutti i casi o di risultati falsi negativi è bilanciato dalla tempestività dei risultati e dalla possibilità di effettuare test periodici; 3) In contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari quali comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in aree con elevata trasmissione comunitaria per lo screening periodico dei residenti/operatori/visitatori; riguardo Rsa, lungodegenze e altre luoghi di assistenza sanitaria, l'impiego dei test antigenici rapidi di ultima generazione può essere considerato laddove sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica.

Ma serve la conferma col tampone molecolare? Per il soggetto che non appartiene a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non è contatto di caso sospetto, che va a fare il test in farmacia o in laboratorio a pagamento - scrive Rezza -, se il saggio antigenico risulta negativo non necessita di ulteriori approfondimenti, se positivo va confermato con test di terza generazione o test in biologia molecolare.

IL COMMENTO

Soddisfatto Rigoli: «Il Veneto non si è mai fermato ed ha sempre ritenuto fondamentale la sperimentazione di tutti i test. Abbiamo sempre ritenuto di dover percorrere tutte le vie ritenute possibili per arginare la pandemia; siamo stati la prima regione che ha affrontato il tema e l'utilizzo dei test antigenici di ultima generazione. Oggi la circolare del Ministero della Salute ci conferma che abbiamo preso la strada giusta». In Veneto tutti e tre i tipi di test rapidi vengono utilizzati: «E adesso è certificato che sono usi corretti - dice Rigoli - e cioè quelli di prima e seconda generazione per la popolazione, quelli di terza generazione per il personale sanitario».

Alda Vanzan

