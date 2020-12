IL LUMINARE

VENEZIA I blocchi di partenza sono fissati per domenica 27 dicembre. Ma dove si posiziona il traguardo della corsa alla vaccinazione contro il Covid? Più che la data prevista, conta il risultato atteso: «Per l'immunità di gregge, e cioè per proteggere tutta la comunità, sarà necessario coprire almeno il 60-65% della popolazione, vale a dire un po' più del tasso normalmente raggiunto contro l'influenza», dice il professor Giorgio Palù, docente emerito all'Università di Padova, già presidente delle Società italiana ed europea di Virologia, poi consulente di Azienda Zero, ora presidente dell'Agenzia italiana del farmaco.

L'EFFICACIA

La diretta Facebook, com'è quella che va in scena dalla sede regionale della Protezione civile, è un autentico spasso: il luminare della scienza parla con incontrovertibile competenza e il popolo dei social disserta di improbabili complotti. Ma va così al tempo del Coronavirus e l'esperto non se ne cruccia, anzi, coglie l'occasione per dare un taglio divulgativo a un tema delicato. Palù va dritto al cuore dei sospetti: «Mai nella storia un vaccino è stato fatto in 10 mesi, di solito ci volevano 10 o 15 anni. Ma non è vero che abbiamo saltato delle fasi, come dicono gli ignoranti e gli incompetenti: semplicemente è stato deciso di fare un'operazione alla velocità della luce. Arriveranno prima Pfizer e poi Moderna, che hanno temperature diverse di conservazione, ma la stessa efficacia nel bloccare il Covid: 95%. Inoltre entrambi garantiscono l'immunità sterilizzante, quindi non solo proteggono dagli effetti più gravi del virus, ma impediscono anche a chi è contagiato di trasmettere l'infezione ad altri. Per quanto tempo? C'è chi dice sei mesi e chi parla di due anni: lo vedremo sul campo».

GLI EFFETTI

Altro tema caldo nel dibattito no vax: i possibili effetti indesiderati. «Questi due vaccini afferma Palù determinano una reazione nel 50-60% dei casi. Ci sono quindi lievi conseguenze come rialzo febbrile, astenia, mialgia, cefalea, con una percentuale un po' più alta rispetto ad altri vaccini. Però nessun evento letale si è avuto finora e finora solo uno dei diecimila volontari che lo hanno sperimentato ha avuto conseguenze più serie». Ma chi è guarito dal Covid, e ha sviluppato gli anticorpi, deve vaccinarsi o no? Premesso che l'adesione è volontaria, il virologo osserva: «Ci sono casi di persone che, dopo essersi negativizzate, si sono reinfettate. Quindi mi viene da dire che sarebbe utile che anche loro facessero il vaccino, perché rafforzare il sistema immunitario male non fa. Comunque da parte mia ho preteso in Aifa un monitoraggio genetico dell'evoluzione del virus, per vedere come cambia la situazione».

LE MUTAZIONI

A proposito di mutazioni, è serpeggiato il dubbio sulla validità del vaccino rispetto alla variante inglese. «I primi dati a nostra disposizione commenta Palù indicano che è efficace. Comunque ritengo che sia stato lanciato un allarme eccessivo rispetto a questa variante, diffusa fin da settembre in Sudafrica, in Inghilterra, in Olanda, in Danimarca e, abbiamo scoperto, anche in Italia. Sarebbe bastato fare più sequenziamenti, per trovarne riscontro prima. Presto si saprà se è apparso anche in Veneto, grazie agli accertamenti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Mi spiace che non l'abbia fatto la mia ex struttura...». Stilettata per il professor Andrea Crisanti, suo successore alla guida del laboratorio di Microbiologia dell'Università di Padova.

L'INFODEMIA

Palù non risparmia punzecchiate nemmeno ad altri scienziati, «quelli che si sono innamorati delle luci della ribalta», protagonisti di una «informazione nevrotica e parossistica, un'infodemia che anziché dare certezze alimenta l'allarme e il panico». La sua proposta? «Bisognerebbe fare come all'estero, dove parla un esperto per tutti: Anthony Fauci negli Stati Uniti, Christian Drosten in Germania. Qui invece tutti dicono tutto, ma non si può ridurre una notizia importante a talkshow, non esiste una democrazia nella scienza. Per me è un grande dispiacere sentire che la virologia, disciplina che ha avuto una trentina di premi Nobel e cioè più di tutte le altre, viene svilita da gente che scambia l'infezione per la malattia». Per non rischiare di entrare nel circo, Palù non si sbilancia troppo nell'azzardare previsioni sulla durata del virus: «In genere le pandemie si esauriscono in due anni, vedremo ad aprile o maggio come siamo messi. Però le mascherine dovremo imparare a tenercele».

