IL FOCUS

ROMA Quando l'Airbus 350 di Qatar Airways, in arrivo da Doha, dopo 7 ore e 34 minuti di volo è atterrato a Fiumicino, c'era una squadra di medici ad accoglierlo, mentre si stava preparando un provvedimento che ha pochi precedenti: «Respingimento per ragioni sanitarie». Il volo arrivava dal Qatar, ma a bordo tra gli oltre 205 passeggeri, ce n'erano 112 partiti da Dacca, Bangladesh, che avevano fatto scalo a Doha. «Mi dispiace, ma non possono scendere» ha detto l'assessore del Lazio alla Sanità, Alessio D'Amato. Sull'Airbus fermo in pista lacrime, urla, malori. Al contrario i passeggeri pakistani sono potuti sbarcare, anche se il loro Paese ha 240mila casi, un terzo in più di quelli del Bangladesh.

Il problema è che da Fiumicino, in queste settimane, sono passati almeno un'ottantina di immigrati del Bangladesh con residenza e lavoro in Italia tornati nel nostro Paese, ma risultati positivi. In un volo speciale di lunedì da Dacca, uno su 8 è risultato positivo. In Bangladesh per imbarcarsi esibiscono dei certificati di negatività al coronavirus, che però in molti casi sono risultati falsi. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, l'altro giorno ha firmato un'ordinanza che sospende per una settimana i voli dal Bangladesh, ma come era prevedibile è un'arma spuntata, perché poi dai paesi ad alta circolazione del virus arrivano facendo scalo. Così ora Speranza sta preparando un altro provvedimento che impone alle compagnie aeree di non fare partire per l'Italia passeggeri di Paesi con alto rischio Covid, come Bangladesh, ma anche come India e Brasile, per fare altri esempi. Conterà il passaporto, non l'aeroporto di partenza. Non è una operazione semplice, perché va coordinata con la Farnesina e rischia di creare incidenti diplomatici. Speranza ha anche scritto una lettera al Commissario Ue alla Salute e alla Sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, e al ministro della Salute tedesco, Jens Spahn: «Riterrei opportuno delineare insieme nuove rigorose misure cautelative per gli arrivi da aree extra Schengen ed extra Ue. In tale contesto chiederei a Commissione e presidenza di promuovere un maggiore coordinamento tra gli stati membri e garantire, così, una maggiore efficacia alla realizzazione dell'obiettivo di contenere la diffusione di contagi causati da focolai di origine esterna». Spahn ha telefonato a Speranza e si è detto d'accordo con lui sulla necessità di maggiori controll Ma torniamo a Fiumicino, cosa è successo ai passeggeri del volo Qr 131 arrivato da Doha? Tra quelli del Bangladesh (alcuni passati dal Pakistan), ci sono stati momenti di tensione quando la polizia di frontiera è salita a bordo per comunicare loro che non potevano scendere, dopo un decreto di respingimento ad hoc del ministero dell'Interno. Quattro ore dopo l'aereo è decollato di nuovo, con il codice Qr 132, destinazione Doha, riportandoli verso casa.

SBARCATI SOLO IN 93

Sono scesi soltanto gli europei - una ventina di italiani che tornavano da Vietnam, Thailandia e Australia - molti pachistani e anche un gruppo di monache. Sono state fatte soltanto due eccezioni, per altrettante donne del Bangladesh: una incinta, trasferita al Gemelli, e un'altra che aveva lamentano un malore, ma subito riportata a bordo. A tutti coloro che sono sbarcati sono stati eseguiti i tamponi, ma dovranno restare comunque in isolamento negli hotel per 14 giorni (se davvero qualcuno dei passeggeri del Bangladesh era positivo, il contagio potrebbe essere avvenuto a bordo). Ha detto un passeggero, Giovanni: «Nonostante i divieti e i rischi ci hanno fatto viaggiare con persone del Bangladesh». Claudio e Francesca, in arrivo dal Qatar con due bambini, hanno raccontato «che quando la polizia ha comunicato ai bengalesi che non sarebbero scesi, molti hanno iniziato a piangere o gridare, c'è stata gente che si è sentita male». Altri invece, italiani e non, hanno denunciato che allo scalo di origine non sono stati oggetti delle misure minime di prevenzione. «Noi veniamo dal Western Australia e non ci hanno misurato la temperatura, ma lì la situazione non è grave», hanno spiegato Maria e Michele, una coppia di ritorno dopo aver fatto visita ai figli. Stessa situazione, ma in Pakistan, per Afak: «I primi controlli me li hanno fatti in Italia, nulla né all'aeroporto di Islamabad né a quello di Doha». La parola respingimento, negli ultimi tempi, era più legata alle imbarcazioni che arrivano dal sud. Ma quasi contemporaneamente è avvenuto un episodio simile a Malpensa, sempre per un volo Qatar con una quarantina di immigrati del Bangladesh. In sintesi: in 152 ieri sono stati respinti e rimandati nel loro paese di origine (anche se quasi tutti hanno permesso di soggiorno e lavoro qua, perché poteva arrivare in Italia, prima dello stop di Speranza, solo coloro che si spostavano per ragioni di lavoro o ricongiungimento familiare). Oggi a Fiumicino sono attesi voli dall'India e di nuovo da Doha, la vigilanza resta alta.

Mauro Evangelisti

Francesco Pacifico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA