ROMA La salute dei bambini non va trascurata e non può essere procrastinata anche in piena emergenza coronavirus. Non è stata accolta bene dai pediatri la decisione della Regione Lombardia di sospendere le vaccinazioni dei neonati e dei bambini a data da destinarsi con lo scopo di non impegnare risorse per questioni considerate non urgenti in un momento di grande emergenza.

«I centri vaccinali del territorio lombardo sono stati chiusi», riferisce Rinaldo Missaglia, segretario del Sindacato dei medici pediatri di famiglia. Stando a quanto riferito dal sindacato è così dall'incirca una decina di giorni. «Stanno chiamando per sospendere le sedute vaccinali che verranno rimandate in tutta la Regione. Ma è un messaggio che non ci piace, questo», aggiunge. In discussione non è tanto la decisione delle autorità di rimodulare i servizi del Sistema sanitario nazionale in una situazione di emergenza come quella attuale. «E' giusto riorganizzare il personale e spostarlo laddove ce n'è più bisogno, ma a rimetterci non devono essere i neonati e i bambini», dice Susanna Esposito, presidente dell'Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici e professore ordinario di Pediatria all'Università di Parma. «La vaccinazione è un servizio essenziale che tutela la salute di una popolazione a rischio, appunto quella dei bambini», aggiunge.

