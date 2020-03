LA GIORNATA

MILANO Il vaccino non c'è, per le persone potenzialmente più fragili il consiglio è l'auto isolamento. «Invito chi ha più di 65 anni a uscire il meno possibile nelle prossime due o tre settimane. Riducete i contatti con le altre persone». L'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera detta la linea in materia di sicurezza per arginare l'avanzata del coronavirus. «Con i comuni stiamo coinvolgendo la protezione civile e il volontariato per portare piatti pronti a casa, sul modello piano caldo attivato d'estate. Quindi rimanete a casa, chi non ha aiuti sarà contattato dai servizi sociali. Non andate a giocare a bingo o a carte, restate al riparo. E' importante per voi, per limitare la diffusione e per il nostro sistema sanitario», è l'appello di Gallera.

OSPEDALI AL LIMITE

Sono i numeri del contagio a imprimere una nuova stretta sulla socializzazione. Mentre in città, pur con le precauzioni per evitare contatti, riaprono il Duomo e i musei, di Covid19 ci si continua ad ammalare. Il totale dei positivi i tutta la Lombardia è di 1.254, sono ricoverate 478 persone a cui vanno aggiunti 127 degenti in terapia intensiva. I positivi asintomatici sono 472 e i decessi sono saliti a 38. Gallera spiega che il coronavirus ha una grande diffusione, ma «il 50% supera l'infezione senza accorgersene e il 40% non ha gravi problemi». Però, aggiunge, «c'è un 10%, che è quello che va in terapia intensiva, e sono quasi tutte persone che hanno più di 65 anni». La dottoressa Cristina Mascheroni, presidente dell'associazione degli anestesisti e rianimatori ospedalieri, dice che «in 22 anni di professione non ho mai visto un'emergenza simile. Dobbiamo stare attenti affinché quel che accade qui non si ripeta in altre regioni, che potrebbero avere meno risorse per far fronte a uno stress di questo tipo». Gli ospedali lombardi sono prossimi alla capienza, i medici sopravvissuti al contagio non staccano mai. L'ultimo a lanciare l'allarme è stato il nosocomio di Crema: «Siamo ai limiti della criticità, in considerazione delle continue richieste di intervento per pazienti compromessi, che necessitano di assistenza ventilatoria e ricovero in terapia intensiva». Ieri la giunta è intervenuta con un'iniezione di fondi: 40 milioni di euro stanziati per acquistare macchinari destinati alla rianimazione e altri 10 milioni per reclutare nuovi medici e infermieri.

MEDICI MILITARI

Servono forze, ma anche posti per i contagiati. Da oggi l'ospedale militare di Baggio accoglierà «i pazienti che vengono dimessi dagli ospedali ma non hanno ancora tamponi negativi e quindi hanno bisogno di qualche altro giorno di isolamento», dice l'assessore al Welfare. Un'ala della struttura è stata sistemata a tempo di record, con undici stanze da quattro letti e due a tre letti, dunque un ambiente particolarmente adatto a ospitare le famiglie. A questa si aggiunge una struttura nei pressi di Linate, con altri 109 posti. Non solo: «Abbiamo scritto una lettera al ministro della Difesa chiedendo la disponibilità dei medici della sanità militare», informa Gallera. Ieri la quotidiana conferenza stampa sul virus a Palazzo Lombardia è stata la dimostrazione di quanto sia complicato convivere con il virus: tutti i consiglieri nello stesso palazzo, ma in video-collegamento da una stanza diversa. Questo perché l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, ricoverato all'ospedale di Brescia, è risultato positivo al test. In compenso due buone notizie: i tamponi sulla giunta sono negativi e la collaboratrice del governatore Attilio Fontana è guarita. «Ritorneremmo a essere efficienti, belli e capaci come lo siamo stati fino a una settimana fa», la certezza del presidente Fontana.

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

