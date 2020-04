IL CASO

ROMA La produzione e vendita internazionale di mascherine è diventata una giungla. Un affare per gli appetiti voraci dei peggiori speculatori disposti a inondare il mercato di qualsiasi tipo di prodotto pur di guadagnare. Anche perché l'Oms, spinta dalla necessità di arginare la pandemia, sta rivedendo le sue linee guida sull'impiego delle chirurgiche. Se l'Organizzazione mondiale della sanità dovesse suggerirne l'obbligatorietà, l'Italia valuterebbe seriamente l'opzione. Ieri, però, il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha detto «non indosso mascherine, ma rispetto il distanziamento sociale». Se il Veneto ne ha imposto l'utilizzo - assieme ai guanti - all'interno dei negozi, la Lombardia ieri ha statuito l'obbligo di coprirsi il volto. Un decreto a firma del governatore Attilio Fontana: in mancanza di mascherine, ci si potrà coprire naso e bocca «attraverso semplici foulard e sciarpe».

NUOVI CALCOLI

Ovviamente questo scenario manderebbe in soffitta i vecchi conteggi sul consumo delle mascherine nel Paese. Ad oggi se ne calcolavano 90 milioni al mese. Numero destinato a salire. Mentre il comitato tecnico scientifico fa i conti su scala nazionale, la Lombardia sul suo territorio ha un quadro di riferimento «le strutture sanitarie ne richiedono 1 milione al giorno spiega l'assessore al Welfare Guilio Gallera - un'impresa del territorio ne realizza 900mila in una giornata, altre due entreranno in attività a breve con numeri simili, altre le possiamo importare. Siamo in grado di soddisfare la domanda interna».

BUROCRAZIA

Per aumentare la produzione di dispositivi medici (ad esempio le mascherine) e di protezione individuale (tute protettive) il governo ha scelto di derogare la normativa tradizionale che culmina con il bollino CE. Una parentesi aperta solo per l'emergenza Covid-19. Di solito questa procedura portava via diversi mesi. Per comprimere i tempi oggi si fa così: un'azienda che si converte alla realizzazione di mascherine invia all'Iss, per i dispositivi medici o all'Inail, per quelli di protezione individuale, un'autocertificazione accompagnata da una perizia tecnica che conferma la capacità di produrre rispettando gli standard di sicurezza. Dopodiché i due enti danno la loro autorizzazione. Tempo stimato una settimana. Tuttavia Iss e Inail sono subissati di domande e non riescono sempre a rispettare le scadenze. Il risultato è che nelle farmacie le chirurgiche sterilizzate sono introvabili. Con l'obiettivo di colmare la produzione interna, ieri, il commissario straordinario Domenico Arcuri ha spiegato che «gli istituti di Milano Bollate, Salerno e Rebibbia potranno fabbricarne, tra due settimane 400mila al giorno».

APPROVVIGIONAMENTO

Intanto l'approvvigionamento delle mascherine incontra dei problemi. In molti cercano di introdurle in Italia con certificazioni fasulle. «Mettersi sul viso un qualsiasi pezzo di stoffa, non significa proteggersi. Soprattutto se la mascherina spiega un investigatore - non è stata sterilizzata». Per questo, l'agenzia delle dogane e i carabinieri del Nas stanno spingendo in un'attività di prevenzione che impedisca un diluvio di mascherine farlocche. I costi delle materie prime cominciano a salire. Come spiega un imprenditore che ha convertito la sua azienda durante l'emergenza coronavirus alla fabbricazione di mascherine. «Un mese fa si pagava 250 metri di elastico 25 euro. Adesso siamo intorno ai 75euro», spiega Giovanni Pasella a capo di una piccola azienda. Anche le imprese storiche del settore come la Bls, che realizza le pregiate ffp2 e ffp3, ha riscontrato degli aumenti. Arginati grazie a precedenti contratti quadro che permettono di comperarli al prezzo originario.

Giuseppe Scarpa

