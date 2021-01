L'OMICIDIO

DALMINE (BERGAMO) Poche spiegazioni, l'ammissione di uno scontro fisico e poco più. «Di quello che ho fatto non ricordo nulla», ha detto davanti ai carabinieri. La svolta nell'omicidio dell'ex segretario provinciale della Lega Nord di Bergamo, Franco Colleoni, ucciso a 68 anni con la testa fracassata nel cortile della sua casa di Dalmine, è arrivata sabato notte. I carabinieri hanno arrestato il figlio minore, Francesco, 34 anni, contitolare e cuoco del ristorante Il Carroccio fondato dal padre oltre vent'anni fa e celebre per le tavolate di politici della Lega. Da ieri mattina l'uomo è in carcere a Bergamo, come disposto dal sostituto procuratore titolare del caso, Fabrizio Gaverini. «Ha confermato la colluttazione con il padre, sostenendo però di non ricordare con precisione quanto poi avvenuto, ma non ha mostrato alcun pentimento», spiegano gli investigatori.

BUCO DI DUE ORE

L'interrogatorio è durato circa un'ora. «Francesco Colleoni è provato, la situazione è difficile», dice il suo avvocato Pasquale Silvestro. Sabato mattina padre e figlio hanno litigato in maniera violenta, pare per la gestione del locale che nell'ultimo anno ha subito pesanti conseguenze dal lockdown. La tensione tra i due, che vivevano nella stessa cascina ristrutturata in cui si trova anche la trattoria, si trascinavano da molto tempo ed era legata sia a problemi familiari che lavorativi. Fino all'ennesima discussione di due giorni fa al culmine della quale, secondo il racconto del cuoco, sarebbe stato il padre ad aggredirlo e lui avrebbe reagito. Francesco Colleoni non ha però aggiunto altro, sostenendo di avere avuto un black out e di non ricordare con precisione cosa sia successo dopo. Tanto che fra il momento in cui è avvenuto il delitto e quello in cui ha dato l'allarme sarebbero trascorse circa due ore, durante le quali non ha saputo dire che cosa abbia fatto. Il ristorante Il Carroccio era chiuso dal 23 dicembre, dopo aver tenuto accesi i fornelli alcuni giorni prima delle feste per l'asporto, e avrebbe dovuto riprendere l'attività il 7 gennaio. Ma probabilmente non riaprirà mai più: l'altro figlio, Federico di 43 anni, si occupa di altro e Tiziana Ferrari, l'ex moglie di Colleoni, pur rimasta a vivere nella grande cascina ristrutturata anche dopo la separazione dal marito non lavora nel ristorante. L'ex segretario provinciale leghista e il figlio avrebbero discusso proprio per la riapertura del locale. Lo scontro è stato violento, carico di odio represso, il trentaquattrenne ha picchiato con forza il padre facendolo cadere a terra, colpendolo con un oggetto trovato nel cortile e sbattendogli più volte la testa contro una delle pietre del giardino. Il sasso è stato sequestrato dai carabinieri, così come altre suppellettili dell'area antistante la cascina, e sarà confrontato con le ferite al capo e al viso riportate dal ristoratore durante l'autopsia, in programma per i prossimi giorni.

FINTA RAPINA

Nel giardino c'erano anche due lampioni abbattuti, forse causa della lite o distrutti durante la colluttazione. Dopo avere ucciso il padre, Francesco Colleoni ha messo i disordine l'appartamento sopra il ristorante nel quale viveva l'ex segretario nel maldestro tentativo di inscenare un furto finito male. Ma molte cose non quadravano, fin dall'inizio: nella proprietà ci sono tre cani, due San Bernardo e un meticcio, e benché di carattere mite avrebbero comunque dovuto difendere il loro padrone. Inoltre l'efferatezza dell'aggressione ha fatto da subito insospettire gli inquirenti, che hanno esteso le indagini a varie ipotesi compresa quella dei legami familiari. Senza più vie d'uscita, Francesco Colleoni ha ammesso di aver avuto uno scontro fisico con il padre e nelle prossime ore sarà interrogato dal gip. È stato proprio il cuoco a dare l'allarme, alle 11,30 di sabato, sostenendo di aver trovato il corpo del padre ormai senza vita e avvisando fratello e madre. Ma l'ipotesi di un'aggressione esterna ha perso consistenza con il passare delle ore, fino all'arresto all'alba di ieri.

Claudia Guasco

