LA LISTA

ROMA In 376 tra mafiosi, killer e trafficanti di droga hanno già lasciato il regime di alta sicurezza e sono tornati a casa, trasferiti ai domiciliari oppure affidati ai servizi sociali. E l'elenco dei boss che hanno fatto rientro nei loro territori, consegnato nei giorni scorsi dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alla Commissione antimafia, preoccupa i magistrati della Dda.In 61 sono tornati a Palermo, in 67 a Napoli, in 44 a Roma, in 41 a Catanzaro, in 38 a Milano, in 16 a Torino. Undici di questi detenuti hanno lasciato le carceri del Veneto dove erano custoditi, e hanno fatto ritorno a casa.

Tra chi ha lasciato la cella anche Cataldo Franco, ergastolano, condannato per il sequestro e l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito Santino Di Matteo che nell'estate del 1994 è stato strangolato e poi sciolto nell'acido. Franco era stato uno dei suoi carcerieri. Il suo nome si aggiunge a quello del camorrista Pasquale Zagaria - la sua scarcerazione ha portato alle dimissioni di Francesco Basentini da capo del Dap -, del mafioso Francesco Bonura, a quelli dello ndranghetista Vincenzo Iannazzo e di Antonino Sudato, una condanna definitiva all'ergastolo per associazione mafiosa. Ma nella lista sulla quale sta facendo accertamenti la Commissione antimafia - ieri è stata convocata per la prima volta dall'esplosione dello scandalo - ci sono anche altri nomi di peso. C'è Rosalia Di Trapani, 72 anni, moglie del boss palermitano Salvatore Lo Piccolo e madre di Sandro pure lui mafioso. E ci sono anche Vincenzo Mulè, 58 anni, di Gela, accusato di far parte del clan Rinzivillo, e Giacomo Teresi, 74 anni, mafioso del quartiere palermitano di Brancaccio. Aveva organizzato un attentato - sventato - nei confronti dell'ex procuratore a Palermo Gian Carlo Caselli. Sono tornati a casa anche i boss Antonino Sacco, 65 anni, e Francesco Sansone, 70 anni. Tra le scarcerazioni che hanno fatto più scalpore, quella del capoclan palermitano Francesco Bonura, 78 anni, e di Pino Sansone, 70 anni, in attesa di giudizio.

LE CIRCOLARI

Un dettaglio non convince: non tutti i boss che hanno ottenuto la scarcerazione sono ultrasessantenni, ma tra loro ci sono anche alcuni detenuti relativamente giovani. In quasi tutti i casi i provvedimenti sono arrivati dopo le istanze dei difensori o degli stessi reclusi. Ma 63 sono stati disposti in base ad una segnalazione sanitaria trasmessa dalla direzione dell'istituto dopo le circolari emanate dal Dap. E proprio queste circolari sono al vaglio della Commissione antimafia: quella del 21 marzo scorso, in particolare, nella quale si raccomandava di segnalare alla magistratura di sorveglianza i casi di reclusi affetti da 10 patologie considerate ad alto rischio, e quella del 24 aprile, nella quale il direttore dell'Ufficio detenuti del Dap ha raccomandato di inoltrare le segnalazioni anche alla procura nazionale antimafia.

