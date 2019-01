La linea dura del Viminale spacca M5S E torna il braccio di ferro sugli sbarchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA La nuova strage di migranti in mare rischia di far riesplodere le tensioni nel governo e nella maggioranza. Su due fronti: il salvataggio in mare dei naufraghi e l'accoglienza. Matteo Salvini infatti conferma la chiusura dei porti italiani e attacca le navi delle Ong. Ma mentre il premier Giuseppe Conte e il capo dei 5Stelle Luigi Di Maio mantengono una linea prudente, dopo aver rischiato la crisi dell'esecutivo il 9 gennaio quando dettero il via libera ad accogliere una quindicina di persone (principalmente donne e bambini)...