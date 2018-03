La linea di Mike: sì a Guantanamo e rottura con l'Iran

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Sapete com'è, a volte tra le persone si sviluppa un'affinità istintiva, come quella che mi lega a Mike Pompeo», ha detto Trump al momento di elevare l'ex capo della Cia al nuovo ruolo di segretario di Stato. L'affinità tra i due corre sul filo dell'intolleranza contro l'Iran e della missione isolazionista che Trump ha scelto per gli Usa. Strenuo sostenitore di Guantanamo, italoamericano con radici abruzzesi, Pompeo è nato in California e si è formato all'accademia militare di West Point. Ha servito in Germania sul finire della Guerra...