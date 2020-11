LA LETTERA

VENEZIA La lettera ricevuta la settimana scorsa dal presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e firmata dalle Nuove Br «testimonia il clima sempre più pesante che si respira». Nel confermare di essere uno dei destinatari della missiva, il governatore ha spiegato che avrebbe voluto tenere per sé la notizia come suggerito dagli investigatori, ma l'uscita di indiscrezioni di stampa lo ha convinto a confermare la circostanza. «Negli anni di minacce se ne ricevono - ha rilevato Zaia - ma quando te ne recapitano una con quel marchio, e io me lo ricordo che ero bambino, fa impressione».

Lettere firmate dalle Nuove Br sono arrivate anche alla sede del Pd nazionale e ad alcuni sindaci, tra cui quelli di Ravenna, Rimini, Modena e Ferrara. Le missive, su cui è disegnata una stella a cinque punte, contengono minacce che fanno riferimento alle norme di contenimento del Coronavirus. Da un primo esame degli investigatori della Digos, che seguono il caso con la massima attenzione, non sembrano esserci analogie con le vecchie Br. In particolare, si sta cercando di ricostruire cosa leghi i vari destinatari e il modus operandi di chi ha spedito le missive.

