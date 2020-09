VENEZIA «Mi rivolgo non tanto a chi ha una convinzione politica radicata, bensì a coloro, e siete la maggioranza, che non sentono una collocazione definita e rinunciano al diritto di voto perché si sentono lontani dalle proposte presentate. Vi scrivo per comunicarvi l'importanza di andare a votare il 20 e 21 settembre». Comincia così la lettera aperta che Arturo Lorenzoni, il candidato del centrosinistra in Veneto, fermato nella sua campagna nelle piazze dal contagio del Covid, rivolge agli elettori veneti. «Siamo di fronte ad una politica - scrive - che enfatizza e fossilizza le differenze tra le persone, dovute alla provenienza, all'orientamento sessuale o a chissà quale altro motivo, che non vuole procedere con l'integrazione economica che non crede nell'Europa». Di contro, aggiunge Lorenzoni, parlando della sua proposta politica, «c'è chi invece parte dall'assunto etico che solo accettando la prospettiva plurale e aperta del noi si possono trovare soluzioni solide ai problemi». Una proposta, prosegue, «che vede i vantaggi dell'apertura verso l'esterno, in campo economico certamente, ma anche in quello scientifico, sociale e culturale e, massimamente in ambito politico e diplomatico, seppur con meccanismi di mediazione e di controllo».

