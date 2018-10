La legittima difesa cambia ancora In casa è sempre proporzionata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RIFORMAROMA La via della Lega per far arrivare in porto la legge sulla legittima difesa passa da un «sempre». Un avverbio aggiunto all'articolo 52 del codice penale, con l'obiettivo di mantenere quel principio di proporzionalità che gli alleati di governo del Movimento5stelle hanno eletto a loro fortino. LE OTTO PROPOSTEIl presidente della commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea Ostellari che è anche relatore del provvedimento, ha presentato ieri il testo base, ossia quello su cui proseguiranno i lavori (una sorta di...